"أبوظبي للصحة العامة" يطلق مبادرة "نصلكم أينما كنتم"

المصدر: ​أبوظبي - وام

وجه رئيس دائرة الصحة أبوظبي معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد بتكثيف حملة "اختر التطعيم" بحيث تستهدف كبار السن من المواطنين والمقيمين والتي تركز على التواصل والوصول لكل شخص من هذه الفئة وتوفير الفحص والتطعيم في منازلهم .

وقد أطلق على هذه المبادرةاسم " نصلكم أينما كنتم " ..وذلك في إطار حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير جميع الإمكانات للحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع في مواجهة فيروس كوفيد 19.

وأطلق مركز أبوظبي للصحة العامة مبادرة "نصلكم أينما كنتم" بالتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء ومكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد وشركة صحة ومؤسسة التنمية الأسرية وأبوظبي للإعلام في إمارة أبوظبي ..تماشياً مع الوضع الراهن للحفاظ على صحة وسلامة كبار السن.و سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على تطعيم أكبر عدد من هذه الفئات .

وتهدف هذه المبادرة إلى تطعيم كبار السن من المواطنين والمقيمين ورفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية التطعيم ورفع الوعي فيما يخص الاستمرار بالإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية لمقدمي الرعاية لفئة كبار السن وبالأخص غير المؤهلين للتطعيم.

وأكد مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة مطر النعيمي أن خدمة كبار السن واجب وطني يحظى بكل التقدير والاهتمام من القيادة الرشيدة في كافة الأوقات ولاسيما في ظل هذا الوضع الاستثنائي .

ويسعى المركز من خلال هذه المبادرة إلى التأكد من حصول جميع كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات المرض و الحد من عبء عناء التوجه إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم من قبل الفئة المستهدفة .

ولقد تم تخصيص كادر طبي ومختصين في الصحة العامة متمكنين لتعزيز إمكانية التحفيز والوصول لكبار السن من خلال الخدمات المنزلية .

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