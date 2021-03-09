الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع "الإمارات اليوم" بثاً مباشراً للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس "كوفيد_19" في الدولة، والتي تحدث خلالها المتخدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري.



يستعد القطاع الصحي في الدولة وكما أشرنا إليه في الإحاطة السابقة لتفعيل وتشغيل 7 مستشفيات خلال هذا الشهر بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2,058سريراً، منها 292 سريراً للحالات الحرجة.

توفر المستشفيات الميدانية خدمات علاجية استثنائية، وهي مزودة بأحدث المستلزمات الطبية وفق أرقى المعايير الطبية العالمية، لعزل المصابين وتقديم العلاج المناسب لهم.

تمكنت دولة #الإمارات_العربية_المتحدة من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات #كوفيد19 حتى اليوم، وتم تقديم اللقاح لعدد 3,777,143 شخص، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 48.71% من الفئة المستهدفة.

تم توفير لقاح #كوفيد19 لـنسبة 64.52% من فئة كبار السن في دولة #الإمارات_العربية_المتحدة.

تواصل دولة #الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوصات حتى اليوم 32 مليون فحص.

خلال فبراير الماضي، تم رصد 55,966 مخالفة على مستوى الدولة. وجاءت مخالفة عدم ارتداء الكمامات كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة بنسبة 47%، تليها مخالفة عدم التزام المحلات والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 20.5%.

ثم عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بنسبة %17.5، وعدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة بنسبة 8%، وأخيراً التجمعات العشوائية بنسبة 4.5%.

شكراً خط دفاعنا الأول

شكراً أبطالنا العاملين بصمت..

شكراً أبناءنا المرابطين على الخطوط الأولى في مواجهة جائحة أربكت العالم أجمع، ليبقى مجتمعنا محصناً آمناً ينعم بالصحة والعافية.

رفعت #الإمارات شعار التعامل بشفافية مع الأزمة،فمنذ عام بدأ بث الإحاطة الإعلامية بشكل دوري ومستمر، للوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بـ #كوفيد19، ولتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،بروح من المسؤولية والأمانة، ولمحاصرة انتشار الشائعات.

تابعوا البث المباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات #كوفيد_19 #الإمارات_اليوم https://t.co/AdtJHs9fvW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 9, 2021

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