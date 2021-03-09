"صحة دبي" تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 340 مليون درهم لمرضى معسرين

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية، التي قدمتها هيئة الصحة بدبي، لمرضى معسرين، خلال السنوات الثلاث الماضية، 340 مليوناً و307 آلاف و464 درهماً، استفاد منها 102 ألف و331 شخصاً، يمثلون 50 جنسية، وذلك ضمن حزمة من البرامج العلاجية والإنسانية التي نفذها "صندوق الصحة"، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع المحلي.

وبلغت قيمة هذه المساعدات، خلال العام الماضي، 216 مليوناً و360 ألفاً و861 درهماً، استفاد منها 23942 مريضاً، وفي عام 2019 وصلت الى 55 مليوناً و18 ألفاً و588 درهماً، استفاد منها 32 ألفاً و861 مريضاً، وفي عام 2018 بلغت 68 مليوناً و928 ألف درهم استفاد منها 45528 مريضاً.



واستعرض مدير "صندوق الصحة" بهيئة الصحة في دبي، سالم محمد بن لاحج، الجهود والمبادرات والبرامج العلاجية التي نفذها الصندوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنها برنامج "مساعدة" الذي تم من خلاله تقديم مساعدات علاجية وصلت قيمتها الى 47 مليوناً و110 آلاف درهم استفاد منها 3997 مريضاً.

وأشار إلى المبادرات العلاجية للمرضى المعسرين التي تنفذها الهيئة من خلال صندوق الصحة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مثل مبادرة "العيون"، ومبادرة "علاج الأمراض النفسية"، ومبادرة "انقذ قلباً"، والعيادة التطوعية، ومبادرة "علاج مرضى الكلى".



وأوضح بن لاحج أن الهيئة قدمت، خلال السنوات الثلاث الماضية، مساعدات إنسانية بقيمة 933 ألفاً و519 درهماً، ضمن برنامج علاج الخير لمبادرة العيون، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، استفاد منها 81 مريضاً.



كما قدمت مساعدات لمرضى معسرين ضمن مبادرة الأمراض النفسية بقيمة 223 ألفاً و691 درهماً، استفاد منها 126 مريضاً، بينما بلغت قيمة المساعدات العلاجية التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: "انقذ قلباً" أربعة ملايين و984 ألفاً و612 درهماً استفاد منها 206 مرضى، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة "الكلى"، خلال العامين الماضيين، 651 ألفاً و777 درهماً، استفاد منها 49 مريضاً.



كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها "الهيئة" ضمن مبادرة "العيادة التطوعية"، خلال السنوات الثلاث الماضية، مليوناً و441 ألف درهم استفاد منها 61 مريضاً.

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