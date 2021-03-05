«بلدية دبي» تغلق مقهيي شيشة وصالوناً ومركز لياقة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي أربع مؤسسات، بسبب مخالفات متعلقة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن القرار شمل مقهيي شيشة في منطقة الكرامة، وصالوناً ومركز لياقة في منطقة جبل علي، مضيفة أن مفتشيها خالفوا أربع مؤسسات، وأنذروا 26 مؤسسة أخرى.

وذكرت البلدية أن معظم المخالفات يتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً التباعد بين الأشخاص والطاولات، والاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية.

وتضم قائمة المخالفات استخدام منتجات منتهية الصلاحية، وتقديم الشيشة من دون تصريح أو بتصريح منتهي الصلاحية، وعدم تشغيل التكييف، ورصد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً داخل الأماكن المخصصة للتدخين.

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