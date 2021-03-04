إغلاق 7 منشآت لمخالفتها إجراءات الوقاية من انتشار كوفيد-19 في دبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن إغلاقها ثلاث منشآت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ومخالفتها لـ 26 أخرى في إطار حملاتها التفتيشية اليومية.

وأكدت، في تغريدة على "تويتر"، أن حملاتها مستمرة للتأكد من التزام جميع المنشآت السياحية في الإمارة بالبروتوكولات، والإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من انتشار كوفيد-19.

وفي موضوع متصل، ذكرت بلدية دبي، في حسابها على "تويتر" أنها قامت، أمس، بإغلاق أربع مؤسسات، وحررت مخالفات لأربع مؤسسات أخرى.

وقالت البلدية في تغريدتها: "تم توجيه التنبيهات إلى 26 مؤسسة بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.

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