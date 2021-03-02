«طبيب لكل مواطن» تقدم 7000 استشارة طبية لمرضى «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد المستفيدين من خدمة «طبيب لكل مواطن» بهيئة الصحة في دبي، خلال العام الماضي، أكثر من 88 ألف متعامل، تلقوا مختلف الخدمات والاستشارات الطبية «عن بُعد» من الفريق الطبي القائم على الخدمة، وعبر أحدث تقنيات التواصل المرئي، فيما قدمت المبادرة خلال جائحة «كوفيد-19» الخدمة لأكثر من 7000 متعامل مصاب بفيروس «كورونا»، و13 ألف استشارة للمخالطين والحالات المشتبه فيها.

وأكدت استشارية طب الأسرة، مديرة إدارة خدمات البرامج التخصصية بقطاع الرعاية الصحية الأولية بالهيئة، الدكتورة علياء محمد رفيع، على أهمية الخدمة في ظل الظروف الراهنة، والجهود التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية في الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها التباعد الجسدي، والتقليل من التجمعات، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت أن الخدمة التي أطلقتها الهيئة في الـ17 من ديسمبر 2019، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن بنود وثيقة الـ50، وفّرت منصة للزيارات الافتراضية للمرضى والمتعاملين من منازلهم، ضماناً لراحتهم وسلامتهم من خلال التواصل المرئي عبر مكالمات الفيديو، مع إمكانية مراجعة الملف الطبي والتاريخ المرضي للمتعاملين أثناء الزيارة الافتراضية، حيث تم ربط الخدمة مباشرة بالسجلات الطبية الإلكترونية المسجلة في برنامج «سلامة» التابع لهيئة الصحة بدبي.

وقالت إن عدد المستفيدين من خدمة «طبيب لكل مواطن» خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 88 ألف متعامل، كما تم توفير أكثر من 82 ألف استشارة طبية «عن بُعد» خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021، مشيرة إلى دور الخدمة في تقليل زمن رحلة المتعامل من 55 دقيقة إلى 11 دقيقة، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز ورفع سعادة ورضا المتعاملين عن الخدمة.

وأكدت على أهمية خدمة «طبيب لكل مواطن»، التي عملت الهيئة من خلالها على توظيف أحدث التقنيات والوسائل الذكية لخدمة المرضى في المجالات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وإدارة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية، وفقاً لأعلى درجات الدقة والخصوصية.

وقالت إن خدمة «طبيب لكل مواطن» تعمل على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، من خلال مجموعة من الأطباء والأخصائيين الاستشاريين المتخصصين، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمات «طبيب لكل مواطن» من أي مكان، والاستفادة من خدماته مباشرة من خلال الرقم المجاني 800342، والتطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي، للحصول على الاستشارات الطبية المطلوبة والموثوقة والمعتمدة، وعبر التواصل المباشر المرئي والمسموع بين المتعامل والطبيب.

- الخدمة وفّرت 82 ألف استشارة طبية «عن بُعد» خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021.

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