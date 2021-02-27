بلدية الفجيرة تكافح الحشرات بـ 4182 حملة العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نفذ قسم الصحة في بلدية الفجيرة 4182 حملة لمكافحة للحشرات داخل منازل والمرافق الحكومية والتجارية والصناعية والزراعية والمنافذ ومناطق تجمع المياه وحاويات القمامة، وركبت مصائد بعوض في مناطق متفرقة من الإمارة، خلال العام الماضي.

وأكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، حرص البلدية على تحقيق مؤشر الصحة العامة من خلال عمليات الرش الدورية لمكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة من بعوض وذباب وغيرها من الحشرات التي قد تنقل الأمراض الوبائية.

وأشار إلى أنه يحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة الآفات، أو استيراد وتداول مبيدات حشرية دون تصريح من الجهة المختصة، حرصاً على السلامة العامة، مؤكداً أن قسم الصحة في البلدية يختص بالحفاظ على الصحة العامة لسكان الإمارة والمناطق التابعة لها من خلال مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، مثل البعوض والذباب والقوارض، والحد من فرص تكاثرها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً في الأماكن والمرافق العامة، وإسطبلات الخيول، ومكبات النفايات، والأسواق، ومحطات المعالجة، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومنازل المواطنين، والموانئ، وغيرها. وأوضح الأفخم أن الحشرات والآفات المهددة للصحة العامة عبارة عن كائنات حية ترتبط دورة حياتها وانتشارها بنمط حياة الإنسان وتوافر الظروف المناخية ومصادر الغذاء، وغيرها من الأحوال التي تساعد على تكاثرها وانتشارها بأعداد كثيفة، لذلك تعد البلدية الخطط والاستراتيجيات لمكافحة الآفات بهدف السيطرة عليها والحد من تكاثرها.

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