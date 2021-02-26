7716 زيارة تفتيشية نفذتها «صحة دبي» العام الماضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، بأن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، خلال العام الماضي، بلغ 7716 زيارة ميدانية، منها 330 زيارة للمستشفيات، و2592 للعيادات الخارجية، و151 زيارة لمراكز التشخيص و2508 منشأة صيدلانية.

وأضاف أن عدد الزيارات التفتيشية الخاصة بـ«كوفيد-19» بلغ 5399 زيارة، منها 1513 للصيدليات، و419 لمراكز البصريات، و291 للعيادات العامة، و161 لمراكز التأهيل، و84 للمراكز التشخيصية، و38 زيارة لمباني العزل والفنادق.

وقال الدكتور الملا إن «المخالفات تنوعت بين عدم قيام المنشأة الصحية باتباع الأسس والتعليمات، التي دعت إليها هيئة الصحة بدبي، إجراءً احترازياً لمنع انتشار العدوى، كقياس درجات الحرارة للمراجعين عند الدخول، وغياب الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي في المنشأة، خصوصاً في منطقة الانتظار، وعدم وجود فارق زمني بين مواعيد المرضى، وعدم وجود مخزون كافٍ من معدات الوقاية الشخصية للموظفين».

وأضاف أن المخالفات تضمنت أيضاً عدم وجود عقد مع شركة معتمدة من بلدية دبي للتعقيم، وعدم التزام الموظفين بارتداء أدوات الحماية الشخصية، وغياب وجود ملصقات تعليمية بخصوص الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كوفيد-19»، وعدم وجود سجل لفحص الموظفين من أعراض «كوفيد-19» عند كل مناوبة.

كما تضمنت المخالفات قيام بعض المنشآت الصحية بجمع مسحات الأنف الخاصة بفحص البلمرة، في منطقة المراقبة بقسم الطوارئ، بخلاف ما ورد في معايير جمع عينات «كوفيد-19» وفحصها، حيث يتوجب جمع المسحات في غرفة تحتوي على حوض غسيل، ومنقي هواء أو نظام ضغط سالب، وعدم توافر جهاز منقي الهواء في الغرفة المستخدمة لجمع المسحات الخاصة بـ«كوفيد-19».

وأكد الدكتور الملا على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز دورها الرقابي على المنشآت الصحية، لضمان الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعاميم الصادرة من هيئة الصحة، للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته، والحد من انتشار فيروس «كورونا».

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