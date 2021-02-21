«طموح» تنشئ 12 غرفة جديدة للتطعيم

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنشأت شركة طموح للرعاية الصحية، في رأس الخيمة، 14 غرفة جديدة، مخصصة للمواطنين والمقيمين من الرجال والنساء، لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

كما وسعت قسم التطعيم في قاعة «البيت متوحد»، بعد توافد عدد كبير من العائلات والعمال لأخذ التطعيم.

وقال مشرف القاعة، سيف عبدالله الخاطري، إن الشركة أضافت غرفتين للمواطنين والمقيمين من الرجال، وست غرف للعمال، وست غرف للنساء، من المواطنات والمقيمات.

وعزا توافد الأعداد الكبيرة من العائلات إلى التوعية المستمرة من قبل الجهات المختصة بأهمية الحصول على اللقاح، واستكمال الجرعة الثانية، لضمان سلامة أفراد المجتمع من خطر انتقال فيروس كورونا.

كما أكد زيادة عدد الكوادر الصحية في القاعة، إضافة إلى تعيين مواطنين للإشراف والمساعدة على تنظيم أخذ اللقاح.

وتابع أن الشركة فصلت قسم فحص مسحة الأنف عن قسم لقاح كورونا، لتسهيل حصول كبار المواطنين والمقيمين على التطعيم، وتوفير مزيد من المعايير الصحية لهم، حفاظاً على سلامتهم.

يذكر أن عملية أخذ اللقاح لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة، منذ استلام الطلب حتى أخذ التطعيم.

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