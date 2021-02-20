الشارقة تراقب الالتزام بالإجراءات الوقائية من الجو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، بالتعاون مع إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، حملة توعية واسعة النطاق، لرفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، من خلال بث رسائل توعية مباشرة عبر دوريات الشرطة، وطائرات (درون)، إلى جانب تسيير دوريات جوية لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار التوعية بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأفاد فريق الطوارئ والأزمات، بأن الحملة انطلقت ظهر أمس، بالتعاون مع إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، وصاحب ذلك قيام الدوريات الشرطية وطائرات (درون) ببث رسائل توعية بعدة لغات من خلال مكبرات الصوت، في 35 موقعاً، شملت المناطق الصناعية، وباحات المساجد، عقب صلاة الجمعة، إلى جانب تسيير الدوريات في المناطق المختلفة، للوصول إلى كل أفراد المجتمع، فيما تقوم إدارة جناح الجو بتسيير دوريات جوية، خصوصاً في المناطق الصناعية، وإجراء التصوير الجوي لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنقل المباشر والحي لغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، للرصد والمتابعة والتقييم.

وأوضح فريق الطوارئ والأزمات، أن رسائل التوعية التي تبث عبر مكبرات الصوت تحث أفراد الجمهور على اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، من خلال الدعوة إلى الالتزام بارتداء الكمامة، وتجنب الاختلاط والتجمعات.

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