"صحة دبي" تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر-بيونتيك"

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة الصحة بدبي وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لمرض "كوفيد-19 " والتي تم توزيعها على مراكزها الصحية المنتشرة في دبي والمخصصة لحملة التطعيم.

وكانت الهيئة قد بدأت حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" يوم 23 ديسمبر الماضي ومع التوسع في نطاقها استعانت بعد ذلك باللقاحين "سينوفارم" و"استرازينيكا- أكسفورد" حرصا منها على توفير خيارات متعددة أمام المستهدفين من التطعيم .

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد-19" في هيئة الصحة بدبي إن خطة التطعيم تستهدف المواطنين والمقيمين من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم ممن يحملون إقامة سارية في دبي فضلا عن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول وأصحاب المهن الحيوية.

ونوهت إلى ضرورة الحصول على موعد مسبق للتطعيم وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني 800342 لتحديد نوعية اللقاح وموعد التطعيم موضحة أن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية يجري بالتنسيق بين هيئة الصحة بدبي والجهات والدوائر والمؤسسات التي يعملون بها مؤكدة أن أولوية التسجيل في هذه المرحلة للأعمار من سن 60 سنة فما فوق.

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