%100 نسبة الالتزام بأخذ الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19» بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أكدت مديرة الرعاية الصحية الأولية في عجمان، الدكتورة فاطمة المرزوقي، لـ«الإمارات ليوم» أن المراكز المخصصة لتقديم لقاح «كوفيد-19» بالإمارة، والتي يصل عددها إلى سبعة مراكز، تشهد إقبالاً كبيراً من المجتمع من مواطنين ومقيمين لأخذ جرعة اللقاح، لافتة إلى أن نسبة الالتزام من قبلهم بأخذ الجرعة الثانية وصلت إلى 100%، ما يدل على وعيهم وحرصهم على الوقاية من المرض. وأشارت إلى أن المنطقة الطبية بعجمان وفرت مراكز ميدانية لإعطاء الجرعة الثانية لجميع الأفراد العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والمدارس والجامعات، التي أخذت الجرعة الأولى في مقر عملها.

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