هيئة تنمية المجتمع وهيئة الصحة بدبي تطلقان حملة لتطعيم كبار المواطنين في منازلهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي وهيئة الصحة في دبي حملة لتطعيم كبار المواطنين في منازلهم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف التخفيف عنهم وتجنيبهم الحاجة إلى التوجه إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم، وسعياً لتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن منهم لحمايتهم من احتمالات العدوى بفيروس كوفيد-19، وذلك عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير كل ضمانات السلامة والراحة لكبار المواطنين.

وتأتي هذه الحملة في الوقت التي تسارع فيه دولة الإمارات إجراءات التطعيم وتوفير اللقاح المضاد للفيروس خاصة للفئات التي يمثل الفيروس خطراً على حياتها، حيث وصل عدد الجرعات المُقدمة حتى أمس، إلى أكثر من 4.2 مليون جرعة، بمعدل توزيع للقاح وصل إلى 42.48 جرعة لكل 100 شخص، وهو من أعلى المعدلات على الصعيد العالمي.

وبدأت هيئة الصحة في دبي إجراء الزيارات المنزلية لكبار المواطنين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع وتطعيمهم حسب القوائم التي توفرها الهيئة بشكل يومي، إذ تستهدف الحملة ضمان وصول التطعيم في أسرع وقت لكبار المواطنين الذين يتصدرون الفئات الأكثر عرضة للخطر من جراء فيروس كوفيد-19، حال الإصابة به لا قدّر الله، ولاسيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض مزمنة، بينما يتم تقديم اللقاح للراغبين منهم في الحصول عليه. وتمنح الحملة الأولوية لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم في إمارة دبي والمسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع ضمن برنامج "وليف" للرعاية المنزلية، إضافة إلى كافة كبار المواطنين الحاصلين على بطاقة "ذخر" والمسجلين كذلك لدى الهيئة.

وأعربت هيئة تنمية المجتمع عن تقديرها للتعاون النموذجي مع كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، من أجل تسريع وتيرة تقديم اللقاح لكبار المواطنين، وهي الفئة التي تحظى بكل التقدير والاهتمام والرعاية في دولة الإمارات في كافة الأوقات، لاسيما في ظل هذا الوضع الاستثنائي والذي تتضافر فيه كل الجهود لحماية كافة أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وصحتهم، في حين توقعت الهيئة أن تسهم هذه الحملة في مرحلتها الأولى في تطعيم حوالي 8000 من كبار المواطنين في أقصر وقت ممكن لحمايتهم من خطر الإصابة بعدوى وباء كوفيد-19.

يُذكر أن دولة الإمارات تضع صالح كبار المواطنين وصحتهم وسلامتهم في مقدمة الأولويات التي توليها كل الاهتمام والعناية، إذ تتضافر جهود مختلف الوزارات والهيئات وكافة الدوائر والأجهزة المعنية في الدولة من أجل توفير أفضل الخدمات وسبل الرعاية لهم في مختلف الأوقات، ويتضح ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع وكذلك القرارات الحكومية التي تصب في صالح هذه الفئة المهمة بما يضمن لهم أعلى مستويات الراحة والصحة والسلامة.

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