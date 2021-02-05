إيقاف فحص «كوفيد-19» في مركز البرشاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إيقاف تسجيل مواعيد فحص «كوفيد-19» في مركز البرشاء الصحي اعتباراً من أول من أمس، وتوجيه المتعاملين إلى المراكز المعنية بهذا الخصوص. وكانت الهيئة حددت في وقت سابق عدداً من المراكز لإجراء فحص «كوفيد-19»، وهي ند الحمر، والمنخول، والطوار، وند الشبا، والليسيلي، وهي مراكز الفحص التي تتطلب موعداً مسبقاً من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة 800342 أو من خلال تطبيق الهيئة DHA.

وحددت الهيئة مجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا (1)، لإجراء فحوص «كوفيد-19» من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، إضافة الى نادي النصر من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر من الأحد إلى الخميس.

وتقدم الهيئة خدمة فحص «كوفيد-19» دون موعد مسبق في منصاتها بمركز مول الإمارات، ومركز سيتي سنتر ديرة من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحاً حتى الخامسة مساءً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً.

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