دبي تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن وصول أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى مطار دبي قادمة من الهند، في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة للسيطرة على «كوفيد-19».

وأعربت «صحة دبي» عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية في الهند لتوفير لقاح «أسترازينيكا»، لينضم إلى لقاحات «فايزر-بيونتك»، و«سينوفارم» التي تقدمها ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها دبي ديسمبر 2020، من خلال ما يزيد على 120 مركزاً للتطعيم، كما تعمل الهيئة على إنشاء العديد من المراكز خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب الإقبال على تلقي التطعيم من قبل أفراد المجتمع.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، إن لقاح «استرازينيكا»، سيكون متاحاً في مركز «وان سنترال»، للراغبين في التطعيم من المواطنين من عمر 18 إلى 60 سنة، والمقيمين من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة ممن يحملون إقامة دبي (سارية) من عمر 18 إلى 60 سنة، بالتسجيل المسبق من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم الموحد 800342.

ولفتت إلى أن اللقاح سيكون متاحاً أيضاً في مركز التطعيم الميداني للمنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، موضحة أن تنظيم مواعيد تطعيم هاتين الفئتين سيكون بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات التي يعملون بها.

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