2948 إصابة جديدة بـ «كورونا» و12 وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 184 ألفاً و260 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 2948 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 303 آلاف و609 حالات.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 شخصاً نتيجة تداعيات الإصابة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 850 حالة.

‌وأعربت عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وأعلنت عن شفاء 4189 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 276 ألفاً و958 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news