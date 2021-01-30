«عقابية الشارقة» تشجع نزلاءها على التطعيم ضد «كوفيد-19»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، حملة صحية لنزلائها بعنوان «معاً ضد كوفيد-19»، بهدف تشجيع نزلاء المؤسسة على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، من خلال محاضرات توعية قدمتها الدكتورة همس الشيخ، من مركز أطباء العرب في الشارقة.

وتأتي الحملة استكمالاً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» بهدف الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء، وتوفير بيئة آمنة وسليمة من خلال التقليل من فرص العدوى بالفيروس، وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من النزلاء الذين أكدوا حرصهم على اختيار التطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» لحماية أنفسهم والمجتمع من الإصابة بالعدوى.

وأفاد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، بأن الحملة جاءت ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام، والقيادة العامة بشرطة الشارقة بوجهٍ خاص، للحد من انتشار هذا الوباء، وتوفير السلامة والأمان لنزلاء المؤسسة، كونهم أمانة لدى المؤسسة، حيث يعد التطعيم الطريقة الأكثر أماناً والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على انتشار المرض.

وأكد على الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في المؤسسة العقابية والإصلاحية بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي حتى من جانب الحاصلين على التطعيم.

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