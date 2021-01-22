«زايد العليا» تنظم حملة للتطعيم لأصحاب الهمم وذويهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والجمعيات ذات النفع العام: «الإمارات للتوحد، والإمارات لمتلازمة داون، والإمارات للصم»، ومؤسسة «سدرة»، حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس «كوفيد-19»، لأصحاب الهمم وذويهم، وكوادرها الوظيفية، تستمر على مدى خمسة أيام، بمقرها في أبوظبي، على أن تمتد لتشمل مقر المؤسسة في منطقة العين، ومقرها بمنطقة الظفرة في مرحلة تالية.

وتشجع المؤسسة، ضمن إطار حملة «ليكن خيارك التطعيم»، على تلقي اللقاح لتعزيز المناعة المكتسبة والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وتعزيز مناعته وحصانته للمضي نحو التعافي.

وأكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار «كوفيد-19»، والحفاظ على سلامة المجتمع، ولاسيما منتسبي المؤسسة من أصحاب الهمم وعائلاتهم، وكوادرها الوظيفية، متابعاً: «واجبنا أن نسهم في دعم حملة التطعيم الوطنية لضمان سلامة المجتمع، لمجابهة الوضع الاستثنائي الطارئ الذي نواجهه جميعاً، لنختار التطعيم ضد (كوفيد-19) لحماية أنفسنا من الفيروس».

وبلغ عدد الحضور لتلقي اللقاح، خلال أول يومين، 94 فرداً منهم 39 من أصحاب الهمم، و26 من ذويهم و29 من موظفي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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