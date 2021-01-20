تعديل إجراءات التصدي لـ «كورونا» في الجهات الحكومية بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان تعميماً لكل الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد-19»، لموظفي حكومة عجمان، على أن يتم العمل به اعتباراً من 2 فبراير المقبل، حيث يتعين على كل موظفي حكومة عجمان إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَيْ لقاح «كوفيد-19».

يأتي إصدار التعميم تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة، وبناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020، بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان، ولاحقاً للتعاميم الصادرة عن دائرة الموارد البشرية بشأن المخالطين والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وحث التعميم كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان على تطبيق الإجراءات الواردة، والتي تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة، وكذلك تخص موظفي الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، حيث يتعين على الموظفين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَيْ لقاح «كوفيد-19»، والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح «كوفيد-19»، وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن يقوموا بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، وتتحمل الجهات الحكومية نفقات إجراء الفحص في هذه الحالة.

وفي ما يخص موظفي شركات التعهيد، وشركات الخدمات العامة، وغيرها من الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية (الحالية والمستقبلية)، يتم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لموظفيها الموجودين، أو الذين سيوجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهة الحكومية، كل سبعة أيام، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها.

ويتوجب على الموظفين العائدين للدولة من الخارج، بحسب التعميم، تطبيق الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة الفحص، والالتزام بإجراء فحص «كوفيد-19»، عند الوصول إلى أرض الدولة، وفي حال ظهرت نتيجة فحص الموظف إيجابية يخضع لإجازة مرضية، وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية المبينة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وفي حال ظهرت نتيجة فحص الموظف سلبية فعليه مباشرة العمل في اليوم التالي بعد ظهور النتيجة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news