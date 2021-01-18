إلزام العاملين بالمدارس الخاصة في الشارقة بفحص «كورونا» كل 14 يوماً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها تتابع وتقيم المستجدات الخاصة بفيروس «كورونا» على صعيد الإمارة والدولة، مشيرة إلى أنها أصدرت تعميماً بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، يتضمن ستة اشتراطات جديدة.

وبيّنت في تعميمها، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه بناءً على المستجدات المتعلقة بـ«كوفيد-19»، وحرصاً على سلامة الجميع من العاملين والطلبة بالمؤسسات التعليمية في الشارقة، فإنه يتعين على جميع العاملين في المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 14 يوماً، باستثناء العاملين الحاصين على لقاح «كوفيد-19»، والأفراد الحاصلين على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة، تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم اللقاح وفقاً لحالتهم الصحية، على أن تتكفل إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة بإجراء فحص «كورونا» لهم كل 14 يوماً.

ونصّ التعميم على أنه في حال حاجة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الحضور لمقر الهيئة، فإنه يتعين عليهم إبراز نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف مدتها لا تزيد على ثلاثة أيام، قبل دخول الهيئة، ويستثنى من ذلك العاملون الحاصلون على جرعتَي اللقاح ضد «كوفيد-19».

وبيّن التعميم أن جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة تلتزم بتغذية منصة «تمام» التعليمية بأعداد المعلمين والعاملين بها، الحاصلين على اللقاح الخاص بـ«كوفيد-19»، ونتائج الفاحصين وجميع ما تطلبه الهيئة.

وأشارت في تعميمها أيضاً إلى أنه تم تخصيص مسار خاص بمركز إكسبو الشارقة، المخصص لتقديم اللقاح ضد «كوفيد-19»، للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، الراغبين في الحصول على اللقاح لتسهيل عمليه أخذهم للقاح.

وأكدت أن فرق الرقابة ستطلب نتيجة الفحص السلبية لمسحة الأنف من العاملين الموجودين في المؤسسات التعليمية، أو إبراز شهادة التطعيم بجرعتي لقاح «كوفيد-19».

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