5 دقائق للحصول على لقاح "كورونا" في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال المشرف في قاعة البيت متوحد في إمارة رأس الخيمة، التابع شركة طموح للرعاية الصحية، سيف عبد الله الخاطري، سيف الخاطري، لـ"الإمارات اليوم"، إن عملية التطعيم ضد اللقاح المضاد لفيروس كورونا تستغرق أقل من خمسة دقائق في قاعة البيت متوحد، حيث يقوم مشرفين من طموح للرعاية الصحية بإدارة قاعة البيت متوحد وتنظيم عملية التطعيم، وتشجيع المتواجدين من المواطنين والمقيمين على حث أقربائهم وأصدقائهم على الحضور للقاعدة للحصول على اللقاح من أجل حماية أنفسهم والآخرين من فيروس كورونا.

وأوضح أن القاعة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد فيروس كورونا، منذ بداية التطعيم قبل أسبوعين وحتى أمس، إذ يرتفع العدد يومياً، نتيجة شعورهم بالأمان والطمأنينة من اللقاح وذلك بعدما قام العديد من المسؤولين في الإمارة بالحضور للقاعة وأخذ اللقاح.

وأضاف، أن القاعة تستوعب أكثر من ألف شخص يومياً وقادرة على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتوفير اللقاح لجميع المتواجدين في القاعة وفق الإجراءات المتعبة والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشار إلى أنه فور دخول الشخص إلى القاعة يتم إعطاءه ورقة بشأن الموافقة على أخذه اللقاح تتضمن الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة خلال مراحل التطعيم، وفور موافقته على الورقة والتوقيع أسفلها، يتم انتقاله إلى المسار الطبي، حيث يتم التأكد من حالته الصحية بإشراف أطباء مختصين وفحص السكر والضغط لديه، لينتقل بعدها إلى مرحلة التسجيل ومن ثم مرحلة الحصول على اللقاح، والذهاب إلى قاعة الانتظار لمدة 30 دقيقة من أجل التأكد والاطمئنان على حالته الصحية بعد حقنه بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا.

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