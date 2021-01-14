«الصحة» تخطط لاستحداث مراكز جديدة لتلقي اللقاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مواصلتها تقديم لقاح «كوفيد-19» لأفراد المجتمع، في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس، بالتزامن مع إعداد خطة لاستحداث وتجهيز مراكز جديدة، في ظل الإقبال الكبير من أفراد المجتمع، الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة العليا للوائح الصحية لمكافحة الجائحات، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن تخطي عدد مليون جرعة لقاح خلال مدة زمنية قصيرة، يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية في الدولة، كما أنه يسهم في ترسيخ ثقة المجتمع بقدرات دولة الإمارات على حماية صحته، ويعزز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان إلى قرب مرحلة التعافي.

وحرصت الوزارة على إتمام تجهيز وتزويد مراكز الحصول على لقاح «كوفيد-19» بالكوادر الصحية المتخصصة والمدربة، وتوفير المعدات الطبية، في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها، أخيراً، على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات الصحية للتوعية بأهمية تلقي لقاح «كوفيد-19»، وأضاف: «تستهدف الوزارة من خلال الحملة جميع فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة (كوفيد-19)، وتوفير السبل الآمنة كافة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم»، وأكد الرند أن الوزارة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وإضافة منشآت أخرى لاستقبال واستيعاب الأعداد المتزايدة من أفراد المجتمع، للحصول على لقاح «كوفيد-19»، في إطار توجيهات القيادة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية، والعمل على تسخير الإمكانات والقدرات كافة لتحصين الصحة العامة.

وأشار إلى أن الحصول على اللقاح لا يحتاج إلى مواعيد مسبقة، حيث يمكن للراغبين في أخذه التوجه إلى المراكز والمستشفيات والمجالس مباشرة.

وأضاف أن حكومة الإمارات وفرت اللقاح لمجتمعها ضمن أولى دول العالم، تأكيداً على استثنائية الدولة، وحرص القيادة على حماية صحة أفراد المجتمع، وتوفير اللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين، بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فاعلية اللقاح ومأمونيته بنسبة عالية.

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