3362 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و2588 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 134 ألفاً و768 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحوص في الكشف عن 3362 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 239 ألفاً و587 حالة. كما أعلنت عن وفاة ستة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 723 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2588 حالة جديدة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 213 ألفاً و149 حالة.

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