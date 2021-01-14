23 مركزاً صحياً تقدّم لقاح «كورونا» في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت أخصائية طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مديرة مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة، الدكتورة عزة خلفان الكندي، أن الوزارة وفرت لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في أكثر من 23 مركزاً ومستشفى حكومياً وخاصاً بالإمارة، ليتسنى للجميع الحصول على اللقاح. وتابعت أن هذه المراكز تقدم يومياً بين 13 و15 ألف جرعة لقاح، مشيرة إلى أن مركز «إكسبو الشارقة»، وهو من أكبر المراكز المخصصة لتقديم اللقاح، استقبل، أمس، 4000 شخص تقريباً، بعد زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال الأعداد المتزايدة.

وأكدت إعطاء اللقاح للعمال والموظفين في مقار أعمالهم، إذا كانت أعدادهم كبيرة، وحسب طلب واحتياجات كل مؤسسة أو جهة.

كما أكدت تطعيم الموجودين بدار المسنين في الشارقة، وبدء تطعيم كبار السن في منازلهم، وفق حالتهم الصحية، لافتة إلى إعطاء اللقاح للأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة بعد التأكد من حالتهم الصحية، وللأصحاء ممن تجاوزوا 18 عاماً.

وأفادت بأن اللقاحات من أفضل الحلول للسيطرة على الجائحة، مشيرة إلى أنه «يجب على كل من أخذ اللقاح الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من الوباء».

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