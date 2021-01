"الصحة" تحذر من وسيلتين طبيتين بسبب مشكلات فنية

المصدر: وجيه السباعي –دبي:

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وسيلتين طبيتين، إحداها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، والثانية بسبب مشكلات فنية، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية بالقطاع الخاص باتخاذ ما يلزم بشأنهما بناء على ما صدر من تحذيرات.

تفصيلا حذرت الوزارة في تعميم أصدرته أخيراً من الوسيلة الطبية " Model 8637 SynchroMed™ II Implantable Drug Infusion Pump"، بعدما أفادت الشركة المصنعة بأنها استلمت ثمانية تقارير تفيد بتوقف المضخة عن التسريب، ما يتسبب في عدم اكتمال عملية علاج المريض.

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية الذين يعملون على مضخة الحقن المذكورة، بأن يكونوا على دراية كافية بالتحذيرات والتنبيهات الموجودة على برنامج الجهاز، موضحة أن المنتج تم توزيعه في الدولة، وفقاً للمورد المحلي.

وقالت الوزارة أن المنتج غير مسجل لدى إدارة الغذاء والدواء لديها، وطالبت بالتواصل معها في حال حدوث أي أعراض جانبية.

وحذرت الوزارة في تعميم آخر من الوسيلة الطبية " OPTIONAL APEX HOLE ELIMINATOR (HE) USED WITH PINNACLE® CUP DEVICES"، بعدما أفادت الشركة المصنعة بأن هناك احتمالية عدم تطابق الأجهزة مع المواصفات المعتمدة، حيث تبين بأن قطر الجهاز كبير الحجم.

وذكرت أن التشغيلات المتأثرة هي التي تم تصنيعها بنفس أداة آلة التصنيع من يوليو 2017 إلى نوفمبر 2020، علما بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة.

وطالبت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية الأولية بتوخي الحذر عند تركيب الجهاز للتأكد من إدخالها بشكل عمودي صحيح، كما يجب على الأطباء اللذين عالجوا المرضى باستخدام الأجهزة المتأثرة متابعة مرضاهم بعد الجراحة وفقاً لمعايير الرعاية الطبية.

وحيث أن المورد قام توزيع المنتجات المتأثرة داخل الدولة، طالبت الجهات المعنية بالتواصل مع الوكيل المعتمد لاتخاذ اللازم بشأن المنتج.

