2950 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و2218 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 166 ألفاً و435 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2950 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 224 ألفاً و704 حالات.

كما أعلنت عن وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 697 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2218 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 201 ألف و396 حالة.

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