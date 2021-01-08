افتتاح مركز جديد لإعطاء لقاح «كورونا» في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلن مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي، افتتاح مركز جديد لإعطاء لقاح «كورونا»، مقره في الجمعية الهندية (منطقة الجرف الصناعية) بالقرب من السوق الصيني، مشيراً إلى أنه يستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة بعد الظهر إلى التاسعة مساءً.

وأكد أن هناك برنامجاً متكاملاً لمتابعة متلقي اللقاح، بهدف الوقوف على أوضاعهم الصحية أولاً بأول، كما أكد تسهيل الحصول على اللقاح من خلال توفيره في ستة مراكز، هي: الحميدية الصحي، مشيرف الصحي، المنامة الصحي، مزيرع الصحي، البيت متوحد، والجمعية الهندية.

ودعا الراغبين في أخذ اللقاح إلى التواصل مع أي من المراكز الستة لتحديد موعد.

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