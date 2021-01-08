بروتوكول للإجراءات الوقائية في مدارس أبوظبي الخاصة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكّدت دائرة التعليم والمعرفة تعميم جدول الفحوص المجانية على المدارس لإجراء فحص المسحة لجميع الطلبة، بسن 12 عاماً فما فوق، في حال عودة الدوام إلى المدارس خلال الفصل الثاني، إلى جانب فحص المعلمين والعاملين في حرم المدرسة لتيسير إجراء فحوص المسحة.

وأفادت بأنها تعتزم إصدار بروتوكول جديد للإجراءات الوقائية التي تخص عودة الطلبة للمدارس في الإمارة، سيعمّم قريباً.

وقال مدير إدارة التراخيص والامتثال في الدائرة، الدكتور طارق العامري، إن البروتوكول سيصدر قبل العودة للمدارس والتعليم الصفي الذي حددته لجنة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي بأسبوعين، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل العمل عن كثب مع الجهات المعنية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة.

وشدد العامري، في تصريحات إعلامية، أن الخيار لايزال متروكاً لذوي الطلبة بين عودة أبنائهم إلى المدارس، أو استمرار التعليم عن بُعد، مشيراً إلى أنه في حال العودة للدراسة بعد أسبوعين ستقوم الدائرة بتعميم جدول الفحوص المجانية على المدارس لإجراء فحص المسحة.

وقال إن الدائرة تنفذ خطة وقاية منذ الفصل الدراسي الأول تتضمن إجراء مسحة فحص (PCR) للعاملين في المدارس كل أسبوعين، وهذه الفحوص مجانية من حكومة أبوظبي.

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