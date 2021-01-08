أبوظبي توفر لقاح «كورونا» دون موعد مسبق

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن توفير لقاح «كوفيد-19» في 97 موقعاً في الإمارة، استكمالاً للجهود المبذولة للحد من انتشار «كوفيد-19»، مشيرة إلى أنها أطلقت، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة واسعة للتطعيم ضد الفيروس تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على اللقاح مجاناً.

وأكدت الدائرة توفير التطعيم لجميع فئات المجتمع، ماعدا الحوامل، والمرضعات، والمصابين بأمراض نقص المناعة، والأطفال دون سن الـ18 عاماً، والنساء اللواتي يخططن للحمل خلال الفترة القريبة (ثلاثة أشهر من أخذ اللقاح)، إضافة إلى المصابين بالحساسية من أي لقاح، أو طعام، أو دواء، أو مادة، أو حاملي حقنة الأدرينالين التلقائية، مشيرة إلى أن الراغبين بأخذ جرعات التطعيم، عليهم التوجه مباشرة إلى المراكز التي توفره دون موعد مسبق.

كما أكدت الدائرة أن أبوظبي استطاعت بفضل جهودها لاحتواء انتشار «كوفيد-19»، التي شملت برامج التقصي النشط وحملة المسح الطبي، الحفاظ على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوص التي أجريت في الإمارة عند 0.39%، مشددة على أن حملة التطعيم تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة، وضمان مواصلة الإمارة ريادتها في طريقة حماية سكانها بصورة شاملة.

وأعلنت الدائرة أن مدينة أبوظبي تضم مركز الباهية الصحي، ومركز بني ياس الصحي، ومركز البطين الصحي، ومركز الفلاح الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي، ومركز الختم الصحي، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز المقطع الصحي، ومركز المشرف التخصصي للأطفال، ومركز السمحة الصحي، ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز الفحص والصحة الوقائية في المصفح، ومركز الفحص والصحة الوقائية في أبوظبي، ومركز المدينة للصحة المهنية، ومركز صحة لتطعيم «كوفيد-19» في الميناء، ومستشفى المفرق الميداني، ومستشفى برجيل أبوظبي، ومركز برجيل الطبي في الشامخة، ومركز برجيل الطبي في الشهامة، ومركز برجيل الطبي في الزينة، ومركز برجيل في ياس مول، ومركز برجيل جزيرة الريم، ومستشفى ميديور أبوظبي، ومستشفى إل إل إتش في أبوظبي، ومستشفى لايف كير في المصفح، ومستشفى لايف كير بني ياس، ومستشفى إل إل إتش في المصفح، ومدينة برجيل الطبية، وميديكلينك مستشفى شارع المطار، ومستشفى إن إم سي التخصصي أبوظبي، ومستشفى إن إم سي التخصصي، مدينة خليفة، ومستشفى بارين الدولي.

وأشارت إلى أن مدينة العين وضواحيها، يتوافر بها 25 مركزاً ومستشفى، تشمل مركز الهير الصحي، ومركز الهيلي الصحي، ومركز الجاهلي الصحي، ومركز مزيد الصحي، ومركز المويجعي الصحي، ومركز نعمة الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز القوع الصحي، ومركز الشويب الصحي، ومركز سويحان الصحي، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، ومركز اليحر الصحي، ومركز رماح الصحي، ومركز الفحص والصحة الوقائية في العين، ومركز الخزنة الصحي، ومركز صحة لتطعيم «كوفيد-19» في العين، ومركز مستشفى توام لتطعيم «كوفيد-19»، ومركز صناعية العين لتطعيم «كوفيد-19»، ومركز الفحص بتقنية الليزر في الهيلي، ومستشفى برجيل رويال في العين، ومستشفى ميديور في العين، وميديكلنيك مستشفى الجوهرة، وميديكلينك مستشفى العين، وميديكلينك اليحر، ومستشفى إن إم سي التخصصي في العين.

كما يتوافر في منطقة الظفرة 10 مستشفيات ومراكز، تشمل مستشفى غياثي، ومستشفى ليوا، ومستشفى المرفأ، ومستشفى السلع، ومركز الظفرة لطب الأسرة، ومستشفى دلما، وعيادة أبوالأبيض، وعيادة صير بني ياس، ومركز واحة برجيل الطبي، وميديكلينك مدينة زايد.

مراكز اللقاح في المجالس

تشمل مراكز اللقاح في المجالس 28 مركزاً، تضم مجلس البطين، ومجلس المنهل، ومجلس المشرف، ومجلس الوثبة، ومجلس ربدان، ومجلس الوثبة جنوب، ومجلس أول رائد فضاء إماراتي، ومجلس محمد خلف - أبوظبي، ومجلس فلج هزاع، والصاروج، والخبيصي، ومجلس أم غافة، وسويحان، والروضة، ومجلس زاخر، ومجلس منازف، ومجلس الظاهر، والمرخانية، والوقن، ومجلس الطوية، ومجلس الريف، والمسعودي، ومجلس مدينة زايد، ومجلس دلما، ومجلس محمد الفلاحي الياسي، والسلع، وليوا، إضافة إلى مجلس مبارك بن قران - الظفرة.

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