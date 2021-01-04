"الصحة": لقاح كوفيد-19 مجاناً بمستشفيات خاصة بالهوية فقط ودون مواعيد مسبقة

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أتاحت تقديم لقاح كوفيد-19، في عدد من المستشفيات الخاصة بالإمارات الشمالية وأبوظبي، بالمجان للمواطنين والمقيمين، وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن اللقاح الوزارة خابطت هذه المستشفيات رسمياً والتأكيد على مجانية اللقاح.

وأوضح الدكتور الرند لـ" الإمارات اليوم" أن اللقاح سيقدم بهذه المستشفيات الخاصة دون مواعيد مسبقة، على أن يتم إبراز بطاقة الهوية فقط، وذلك تسهيلاً على الراغبين في الحصول على اللقاح، دون مشقة أو الانتظار طويلاً.

وتشمل قائمة المستشفيات الخاصة التي اعتمدتا الوزارة لتقديم اللقاح مجاناً في الإمارات الشمالية عدد من الإمارات، ففي إمارة الشارقة تم اعتماد" مستشفى الزهراء، مستشفى زليخة، المستشفى المركزي الخاص، مستشفى السعودي الألماني، برجيل التخصصي، برايم ميديكل سنتر التخصصي 1، برايم ميديكال سنتر النهدة، برايم ميديكال سنتر التخصصي، مستشفى ثومباي، مستشفى ميدكير".

وفي عجمان تم اعتماد " مستشفى أمينة، مستشفى السعودي الألماني، برايم ميديكال سنتر أي جي ام، مستشفى ثومباي الجامعي"، وفي إمارة رأس الخيمة تم اعتماد مستشفى رأس الخيمة، وفي إمارة الفجيرة تم اعتماد مستشفى ثومباي.

وأضاف الرند أن اللقاح متوفر أيضاَ مجاناً في مركز البيت متوحد بإمارة أم القيوين من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءاً، كذلك في مركز إكسبو برأس الخيمة، والبيت متوحد أيضاَ في عجمان.

وذكر الرند أن المستشفيات الخاصة المعتمدة ستقدم اللقاح بالمجان إلى جانب 70 مركزاً صحياً تابعاً للوزارة موزعة على مستوى الدولة.

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