«جي 42 للرعاية الصحية»: اعتماد «سينوفارم» في الصين إنجاز كبير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» أن منح الترخيص التجاري للقاح شريكنا الاستراتيجي «سينوفارم»، كأول لقاح تم اعتماده في الصين التي تعدّ السوق الأكبر في العالم، إنجاز كبير.

وسُجل اللقاح نفسه بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، رسمياً، في التاسع من ديسمبر الماضي، بناءً على التحليل الأولي لشركة سينوفارم، الذي أظهر فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من وباء «كوفيد-19»، خلال مرحلة التجارب الثالثة على المتطوعين. واستندت الموافقة، التي صدرت أمس، إلى النتائج الأولية والمحدّثة لشركة سينوفارم، التي قدمت في الصين وأظهرت فاعلية بنسبة 79.34%.

ويرجع الاختلاف في نسبة الفاعلية ضمن تقريرَي التحليلين الأولين إلى عاملين أساسيين، هما الفترة الزمنية وتعريف الحالة المرضية لـ«كوفيد-19»، إذ قدم التحليل بالإمارات في بداية ديسمبر، وكان مستنداً إلى تعريف الحالة، الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأميركية، في حين قدم التحليل بالصين في نهاية ديسمبر، وكان مستنداً إلى تعريف الحالة، الخاص بالمركز الصيني لتقييم الأدوية.

ويقيّم المركز الصيني الأدوية بتعريف حالة «كوفيد-19» وفق شروط أكثر صرامة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وكلا التقريرين أفضيا إلى نتائج صحيحة وعلى درجة الصدقية نفسها.

وأضافت أن النتائج الأساسية للتحليلين الأوليين هي نتائج ثابتة، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% معدل وقاية من الحالات المتوسطة والشديدة من المرض.

وحقق اللقاح معدلات أمان عالية خلال التجارب العالمية واسعة النطاق، وفي برامج استخدامات الطوارئ.

وقالت: «نعمل حالياً مع زملائنا في (سينوفارم)، وفي الدول الأخرى التي تجرى فيها التجارب، لنشر النتائج المفصلة في المجلات المحكمة محلياً ودولياً».

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