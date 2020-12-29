1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و1253 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 100 ألف و946 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1027 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 202 ألف و863 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 660 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1253 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 179 ألفاً و925 حالة.

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