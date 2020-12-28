7 إجراءات للحصول على «فايزر» في المراكز الصحية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت هيئة الصحة في دبي سبعة إجراءات للحصول على لقاح «فايرز» المضاد لـ«كوفيد-19»، بهدف ضمان سلاسة وسهولة عملية أخذه، وسلامة عليه، وأكدت أنها زودت المراكز بثلاجات متطورة لحفظ اللقاح.

وأفادت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، لـ«الإمارات اليوم» بأن البروتوكول المتبع لعملية أخذ لقاح «فايزر»، يتضمن «التسجيل واستكمال الإجراءات من خلال الإجابة عن أسئلة محددة، لتحديد ملاءمة الشخص لأخذ اللقاح».

وتتضمن الإجراءات الحصول على رسالة نصية بالتوجيهات والنصائح (في حال استيفاء المعايير)، مع ضرورة التأكد من قراءة نموذج الإقرار بالموافقة، والتسجيل عند الوصول للمركز، والخضوع لفحص العلامات الحيوية وتوقيع نموذج الإقرار بالموافقة. وتأتي بعد ذلك مرحلة أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، يليها الانتظار لمدة 20 دقيقة للمراقبة، تحسباً لأي أعراض جانبية، ومن ثم مغادرة المركز. ويحصل الشخص بعد ذلك على رسالة نصية قصيرة بشهادة التطعيم، وموعد الجرعة الثانية (بعد 21 يوماً)، وحول ما إذا كان بإمكان الحاصلين على اللقاح الصيني الحصول على لقاح «فايزر»، قالت الخاجة إن الأدلة العلمية المتوافرة حالياً لا تنصح بدمج نوعين مختلفين من اللقاحات. وفي ما يتعلق بالمدة التي يحتاج إليها المتعافون من «كورونا» لأخذ اللقاح، أكدت أنه يكون بمقدورهم الحصول عليه بعد مرور ثلاثة أشهر على الإصابة.

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