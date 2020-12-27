فحص 36 مركبة متزامنة بتقنية الليزر لدخول أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية، عبدالله الراشدي، أن الطاقة الاستيعابية للمحطات الـ18 التي تم إنشاؤها لفحص الليزر DPI من السيارة، على طريق الفاية، قبل نقطة غنتوت، لدخول إمارة أبوظبي، تصل إلى 8000 مركبة يومياً.

وقال الراشدي لـ«الإمارات اليوم» إن «المحطات تخدم 36 مركبة في آن واحد، إذ تستوعب كل محطة مركبتين، ولا تتجاوز المدة التي يستغرقها الفحص وصدور النتائج للسيارة الواحدة الدقائق الخمس»، لافتاً إلى أن «الإجراء الجديد من شأنه تعزيز انسيابية حركة الدخول إلى أبوظبي، مقابل مركز فحص وحيد في منطقة غنتوت سابقاً».

وتابع الراشدي أن «المحطات الـ18 مقسمة إلى 10 محطات على طريق اتجاه دبي - أبوظبي (الدخول) بقدرة 20 مركبة، إضافة إلى ثماني محطات بقدرة 16 مركبة على الاتجاه المعاكس أبوظبي - دبي (الخروج)، للراغبين في إجراء الفحص قبل الخروج من الإمارة».

وكشف الراشدي عن تجهيز مركز جديد في منطقة الباهية للفحص من المركبة بتقنية فحص الليزر، من المتوقع افتتاحه الأسبوع الجاري، لتسهيل إجراء الفحص على سكان الإمارة قبل الخروج منها، وتحقيق مزيد من الانسيابية على طريق أبوظبي - دبي، لافتاً إلى وجود دراسة لافتتاح محطات الفحص من السيارة على طريق دبي - العين، إلا أنه لم يبت فيها بعد.

وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، أمس، عن استحداث 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة، على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت، التي تأتي ضمن خطتها لفتح مسارات جديدة عند نقاط الدخول على شارع دبي - أبوظبي، وذلك لتعزيز انسيابية حركة الدخول إلى أبوظبي.

وتعد المحطات إضافة لمنظومة مراكز الفحص المتوافرة في الإمارة وإمارات الدولة، وتلبي احتياجات الفحص للقادمين، إذ يمكنهم استخدام نتيجة الفحص السلبية للدخول خلال 72 ساعة من استلامها.

ويوفر مركز فحص الفاية الجديد في منطقة سيح شعيب على طريق الفاية بالاتجاهين 18 محطة فحص بتقنية الليزر DPI، ويمكن للمراجعين إجراء الفحص من المركبة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.

• 18 محطة فحص بتقنية الليزر يوفرها مركز فحص الفاية الجديد في منطقة سيح شعيب على طريق الفاية بالاتجاهين.

• 5 دقائق المدة التي يستغرقها الفحص وصدور النتائج للسيارة الواحدة.

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