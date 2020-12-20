إسعاف دبي تدشن التطبيق الذكي SOS

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التطبيق خليفة بن دراي الذكي للمؤسسة الذي يتيح خدمة طلب الاسعاف الطارئ بكبسة زر على التليفون المحمول من أي مكان في إمارة دبي وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين ورفع معدل سعادة الموظفين والمتعاملين من خلال أتمتة كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وغايات خطة دبي 2021

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي خليفة بن دراي لخدمات الإسعاف ان تطبيق DCAS SMART SOS يرتكز أساسا على خدمة طلب الاسعاف الطارئ وهي ميزة جديدة تساهم في رفع سرعة الاستجابة من خلال تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف الذي أصبح بإمكانه ان يصل للمرسل الطبي خلال ثوان بضغطه على زر ((SOS.

وقال الدراي ان التطبيق اضاف خدمتي سامع وعُلم لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية ، ليتمكنوا من طلب الخدمات الإسعافية بكل يسر وسهولة بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية. و يوفر التطبيق امكانية توثيق بيانات الملف الشخصي للمريض أو المصاب بما في ذلك السجل الطبي ، وقائمة بأقرب المستشفيات والعيادات والصيدليات وكذلك يتيح للمتعامل اختيار نوع البلاغ (الحريق ، حادث ،اصابة او ابلاغ عن اصابة اخرى ).

و أكد سعادته بأنه سيتم خلال المرحلة الاولى من اطلاق التطبيق رصدكافة ملاحظات أفراد المجتماع من أجل اجراء التحسينات اللازمة.

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