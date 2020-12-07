غرافيك.. 9 إجراءات وقائية عند الإصابة بالأنفلونزا الموسمية

المصدر: المصادر: منظمة الصحة العالمية/ دائرة الصحة أبوظبي / إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

تعتبر الأنفلونزا الموسمية من الأمراض التي تسببها فيروسات الأنفلونزا، وتؤثر بشكل رئيس في الجهاز التنفسي، خصوصاً الأنف والبلعوم، وتراوح أعراض المرض ما بين الخفيفة والشديدة.

ما الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا؟

قد يَصعُب أحياناً التفريق بين نزلة البرد والأنفلونزا، حيث إن كليهما من أمراض الجهاز التنفسي، ولكنْ هناك اختلاف في نوع الفيروسات المسببة، كما تتشابه أعراض المرضين، ولكنها تكون أكثر حدة في حالات الأنفلونزا.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً في مرض الأنفلونزا ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة، وآلاماً في الجسم، والشعور بالتعب الشديد، والسعال الجاف.

أما بالنسبة لأعراض نزلة البرد فتشمل الصداع، وسيلاناً أو انسداداً في الأنف.

للإطلاع على أعراض ومضاعفات الأنفلونزا الموسمية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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