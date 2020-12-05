1311 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 793 حالة

المصدر: أبوظبي - وام

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 793 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، معلنة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الفيروس.

وأفادت الوزارة بأنه نتيجة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 113 ألفاً و928 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأشارت إلى أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 174 ألفاً و62 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 586 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعلنت عن شفاء 793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 157 ألفاً و828 حالة. وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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