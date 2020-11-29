«الإسعاف الجوي» بأبوظبي تنقل مصاباً بحادث إلى المستشفى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نقلت طائرة الإسعاف الجوي، في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، شخصاً من جنسية دولة آسيوية إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتلقي العلاج بعد إصابته بإصابات بليغة، إثر حادث تدهور على طريق الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الظفرة.

ووفرت طواقم طائرة الإسعاف الجوي الرعاية الطبية اللازمة، ضمن حرصها المستمر على الاهتمام بالمصابين والمرضى، وتوفير أحدث المعدات والأجهزة للعناية بهم، خلال عمليات نقلهم بالطائرة المروحية.

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