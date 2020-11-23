1205 إصابات جديدة بـ «كورونا» و4 وفيات خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 110 آلاف و952 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1205 إصابات جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 158 ألفاً و990 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 552 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت عن شفاء 791 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 148 ألفاً و871 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news