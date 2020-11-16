«الصحة» تطلق منصة المرضى الرقمية «شفاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة المرضى الرقمية «شفاء» لتكون البوابة المحدثة لبوابة المريض السابقة التي ستخدم أكبر شريحة من المرضى بكل الفئات العمرية من خلال عرض وتقديم باقات من الخدمات العلاجية التي توفرها الوزارة، لتكون قناة الاتصال الإلكترونية الذكية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والمرجع الرئيس للاطلاع على المعلومات الطبية والإكلينيكية والسجل الطبي للمرضى، ومدعومة بجميع المعلومات اللازمة التي تركز على احتياجات المستخدمين من خلال تحقيق الربط الإلكتروني المباشر مع نظام تكنولوجيا الرعاية الصحية «وريد»، الداعم لجميع مراكز ومستشفيات الوزارة ضمن شبكة موحدة.

وتشمل مزايا منصة المرضى الرقمية «شفاء» التي يتم التسجيل فيها بالهوية الرقمية UAE pass تقديم خدمات علاجية ذكية وإتاحة الاطلاع على السجل الطبي، والحصول على التنبيهات والاشعارات المتعلقة بمستجدات ملف المريض، مع توفير التوعية والإرشادات الصحية، وإجراء استبيانات واستطلاعات الرأي، وإتاحة الدفع الإلكتروني، والقياسات والعلامات الحيوية، وتمكين المحادثة الفورية، والاطلاع على تحاليل المختبر والتقارير الطبية.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة عوض صغير الكتبي، أن إطلاق منصة «شفاء» بميزاتها المطورة يأتي في إطار توجهات حكومة الإمارات لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة عالية لأفراد المجتمع وفقاً لرؤية الإمارات، وضمن جهود الوزارة لتوفير رعاية صحية شاملة متكاملة وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية من خلال تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للمنشآت الصحية، تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الصحية علي العجمي أن منصة المرضى الرقمية «شفاء» عبارة عن قناة ذكية وتطبيق ذكي مبني على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات العلاجية وتعزيز قدرة الاطلاع على السجل الطبي، ليشمل «المؤشرات الحيوية والوصفات الطبية والتطعيمات، بالإضافة للتاريخ الطبي والأدوية والحساسية وسجل زيارات الأطباء وتحاليل المختبر والتقارير الطبية»، ضمن أفضل معايير الدقة والشفافية مع المحافظة على سرية المعلومات الطبية للمرضى، ضمن تصميم سهل الاستخدام ومبتكر.

وأشار العجمي إلى أن الخدمات العلاجية الذكية التي تم إطلاقها بالمرحلة الأولى تشمل طلب التقارير الطبية واستكمال الدفع الإلكتروني للحصول على نسخة إلكترونية من التقرير، إضافة إلى تطوير برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن لتشمل تقديم الطلب وإرفاق المستندات وتحديد موعد الزيارة الأولية للفريق الطبي ومتابعة الطلب والاطلاع على مواعيد الزيارات المجدولة لفريق الرعاية المنزلية، بالإضافة إلى تطوير خاصية حجز المواعيد لتشمل جميع التخصصات والخدمات العلاجية المقدمة بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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