1214 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 114 ألفاً و653 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1214 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 145 ألفاً و599 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها الشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140 ألفاً و442 حالة.

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