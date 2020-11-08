زايد بن حمد يتلقى لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقي المقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة ورئيس فريق المرصاد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، جرعة من لقاح «كوفيد-19»، دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحدّ من تداعياته. وأكد أن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة أثبتت قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسّد ريادة القطاع الطبي في الإمارات.

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