«مرور دبي» تسجل 14.8 ألف مخالفة «كورونا»

المصدر: دبي - وام

سجلت شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، 14 ألفاً و831 مخالفة لتدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، منذ بداية الجائحة.

وتمثلت المخالفات في عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الخاصة والعامة، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل العمالة المستثناة بين الإمارات (مخالفة السعة الاستيعابية)، وعدم مراعاة مسافة التباعد داخل المركبات. كما أصدرت 11 ألفاً و936 تنبيهاً تحذيرياً.

وشدد مدير الإدارة، العميد سيف مهير المزروعي، على مواصلة شرطة دبي رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة الجائحة، مؤكداً تطبيق الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية على المخالفين.

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