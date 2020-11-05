‫مدير عام شرطة أبوظبي يتلقى لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقى مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، ومديرو القطاعات، جرعة من لقاح «كوفيد-19»، دعماً منهم للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي لفيروس «كورونا» والحد من تداعياته.

وأكد الشريفي أن الإمارات، بتوجيهات ودعم القيادة، أثبتت قدرتها على التصدي لتداعيات فيروس «كورونا» بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تسهم، بالتعاون مع دول العالم، في دعم المساعي للوصول إلى لقاح جديد ضد فيروس «كوفيد-19»، معرباً عن سعادته بالمشاركة من أجل هدف سامٍ، وهو الانتصار على هذا الفيروس.

وقال إن شرطة أبوظبي تؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف قطاعات المجتمع، لتحقيق الأهداف، ونجاحنا المشترك في حماية مجتمعنا من جميع المخاطر مسؤولية وطنية تتحقق حينما نعمل يداً واحدة لوقاية المجتمع، وصون سلامته واستدامة أمنه وأمانه.

وأشار إلى أن تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض، يأتي من إيمان القيادة ببذل الغالي والنفيس من أجل الجميع، وتوفير اللقاح، فليس هناك ما هو أغلى من الوطن، متابعاً أن «وطننا سيمضي بطموحاته للأمام، وهو أكثر إصراراً وعزيمة بهمة أبنائه الذين يقفون خلف رايته للتصدي لفيروس (كوفيد-19)».

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