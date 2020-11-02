«صحة أبوظبي» تدقّق على الالتزام بحماية بيانات المرضى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي برنامج «آمن» التدقيقي، الذي يعنى بتقييم التزام المنشآت الصحية في الإمارة بمعايير أمن المعلومات للمنشآت الصحية، وحماية بيانات المرضى.

ويستهدف البرنامج، في المرحلة الأولى، ما يقارب 60 منشأة صحية، سيدقق عليها قبل نهاية العام الجاري، فيما تشهد المراحل اللاحقة توسيعاً لنطاق التدقيق ليشمل المنشآت الصحية كافة في الإمارة.

وستقوم الدائرة ضمن هذه الزيارات بضمان اتباع المنشآت الصحية لأعلى معايير أمن المعلومات، ودعمها في تحقيق مستويات عالمية في حماية بيانات المرضى، وسرية المعلومات الصحية، بشتى تصنيفاتها والحفاظ على خصوصيتها، وتحري دقتها وجودتها، وضمان توافرها في جميع الأوقات.

وقال رئيس قسم أمن المعلومات في الدائرة، عبدالله الصيعري، إن «حماية بيانات المرضى كانت ولاتزال أولوية قصوى بالنسبة لنا، ويعد البرنامج تأكيداً على جهودنا المتواصلة لإرساء أسس راسخة تقوم عليها منظومة السلامة الإلكترونية في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة التي تراعي حماية بيانات المرضى، وضمان سريتها وخصوصيتها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news