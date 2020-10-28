"صحة دبي" تحدّد ساعات العمل بمنشآتها الصحية خلال عطلة المولد النبوي

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات، والمراكز الصحية التابعة لها، خلال عطلة المولد النبوي الشريف، التي تصادف يوم غد الخميس.

وكلفت الهيئة في تعميم لها المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء "ON CALL" وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلنت مؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة للهيئة أن العمل سيكون على مدار الساعة في كل من مركز ند الحمر الصحي ومركز البرشاء الصحي ومركز الخوانيج الصحي وخدمة طبيب لكل مواطن، بينما ستكون بقية مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد المقبل الأول من نوفمبر المقبل.

كما سيكون العمل على مدار الساعة في كل أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة "راشد، ودبي، ولطيفة، وحتا"، بينما ستكون العيادات التخصصية في هذه المستشفيات مغلقة باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا التي ستعمل على فترتين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء.

وأعلنت مؤسسة دبي للرعاية الصحية أن مركز دبي للتبرع بالدم وكل مراكز اللياقة الطبية ومراكز الرعاية الصحية التخصصية ستكون مغلقة خلال عطلة المولد النبوي، باستثناء مركز دبي للإخصاب الذي سيعمل من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.

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