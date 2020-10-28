1390 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1708 حالات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 1390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة مصابين، وشفاء 1708 حالات جديدة.

وأفادت بإجراء 110 آلاف و807 فحوص جديدة للفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسهمت في الكشف عن 1390 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ الحالات المسجلة 127 ألفاً و624 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 482 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1708 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 122 ألفاً و458 حالة.

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