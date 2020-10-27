الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تتابعون الآن الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة #الإمارات، والتي يتحدث خلالها د.عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة، والعميد مرشد المزروعي، المدير التنفيذي للبيانات السكانية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

45%- انخفاض في نسبة الوفيات عن الأسبوع الأسبق، وبقاء المعدل عند 0.4% وهو من أقل النسب عالمياً.

-ارتفاع في حالات الشفاء بنسبة 18%، بإجمالي 12,145 حالة شفاء

-د.الحمادي يستعرض بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام، في الفترة ما بين من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري.

-المزروعي: تحديث البيانات الشخصية في المرحلة الأولى تقتصر على المواطنين من الفئات العمرية 18 ولغاية 60 عاماً ابتداء من يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر ولمدة شهر، على أن يتم استئناف تلقي عمليات التحديث من مختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل القادمة التي سيتم التنويه عنها لاحقاً.

-العميد مرشد المزروعي: إطلاق مبادرة "بياناتك هويتك" لتحديث البيانات الشخصية لأفراد المجتمع، وتلبية تطلعات القطاع الطبي ومختلف القطاعات الداعمة ضمن الجهود المختلفة لمواجهة جائحة كوفيد19، وذلك من خلال موقع وتطبيق الهيئة

تابعوا البث المباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات #كوفيد_19 #وام https://t.co/Rrw5kJDQgP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 27, 2020

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