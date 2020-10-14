نظام ذكي لرعاية مرضى السكري عن بُعد في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استحدثت هيئة الصحة في دبي منظومة صحية متكاملة لرعاية مرضى السكري عن بُعد، وهي تستند إلى أحدث التجهيزات والتقنيات الذكية التي تمكن الهيئة من خلال مركز دبي للسكري من متابعة المرضى على مدار الساعة وتقديم الخدمات الطبية الممكنة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية لكل مريض، وتنظيم مواعيد الدواء له، وما إلى ذلك من خدمات توعوية وإرشادية وتثقيفية.

ووفقاً للمنظومة التي تمثل إحدى المبادرات المهمة لمركز دبي للسكري، فإنه بمقدور أي مريض من المنتسبين للمركز التواصل المباشر مع استشاري ومختصي المركز للحصول على الخدمات الطبية، وفي الوقت نفسه أصبح بمقدور أطباء المركز متابعة حالة المريض بدقة شديدة.

وأكد مدير عام الهيئة حميد محمد القطامي خلال تفقده مركز دبي للسكري واطلاعه على خدماته الطبية المستحدثة، أن الهيئة تولي مكافحة الأمراض المزمنة وعلاجها والحد من مخاطرها جل اهتمامها، في مقدمتها داء السكري.

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