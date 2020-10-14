إيقاف تغطية «ثقة» في المستشفيات خارج أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن برنامج التأمين الصحي «ثقة» تعديلات على التغطية التأمينية لجميع مشتركي «ثقة»، بحيث تنحصر تغطية الخدمات الطبية لمشتركيه في الحدود الجغرافية لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنه ستتم تغطية خدمات الطوارئ خارج إمارة أبوظبي في القطاع الخاص من خلال التعويض إلى حين استقرار الحالة الصحية للمريض، وبعد ذلك يتم نقل المشترك إلى مستشفى داخل الشبكة الطبية الجديدة.

وأكد برنامج «ثقة» على موقعه الرسمي، منح المرضى الداخليين في المستشفيات خارج إمارة أبوظبي ثلاثة أشهر مهلة استمرار رعاية منذ بدء تنفيذ التعديلات، أي حتى تاريخ 13 يناير 2021 حداً أقصى، أو عندما يكون نقل المريض آمناً طبياً (أيهما أقرب)، إلى مستشفيات أخرى داخل الشبكة الطبية الجديدة.

وأشار البرنامج إلى أنه بالنسبة للحالات التي تمت الموافقة على تلقيها العلاج خارج أبوظبي قبل 13 أكتوبر 2020 في الإمارات الشمالية أو دبي لمواطني الدولة من إمارة أبوظبي، فسيتم تغطيتها كجزء من فترة مهلة الثلاثة أشهر، وستُلغى الموافقات إذا لم يبدأ العلاج، واستبدالها بعلاج داخل إمارة أبوظبي، فيما ستستمر تغطية الطوارئ في جميع أنحاء الدولة.

ومن ضمن التعديلات على البرنامج أنه في حال كان المؤمن عليه (المشترك) مقيماً في ملكه الخاص في إمارة أبوظبي، فإنه مؤهل للاستفادة من خدمات شبكة «ثقة» ومزودي الرعاية الصحية في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.

وأوضح البرنامج أن التعديلات على أهلية شبكة المنشآت الطبية الخاصة لمشتركي «ثقة» داخل أبوظبي للمواطنين من الإمارات الأخرى المقيمين في الإمارة تشمل أربع فئات: الفئة الأولى خاصة بالمواطنين الموظفين في أبوظبي وتشمل تغطية الموظف والزوجة والأبناء، وتغطية والدي الموظف فقط مع اشتراط إثبات مكان الإقامة، وإقرار شخصي بذلك، والفئة الثانية مالك العقار الخاص المقيم فيه، وتشمل التغطية المالك والزوجة والأبناء، وتغطية والدي مالك العقار فقط مع اشتراط إثبات مكان الإقامة، وإقرار شخصي بذلك، والفئة الثالثة خاصة بالطالب الذي يدرس في أبوظبي، وتشمل التغطية الطالب فقط، مع اشتراط توافر رسالة من المؤسسة التعليمية في الإمارة تؤكد أن الطالب ملتحق بالدراسة بدوام كامل، فيما تختص الفئة الرابعة بالمستأجرين في إمارة أبوظبي من غير العاملين أو الدارسين، وتكون تغطيتهم متاحة في المنشآت الحكومية بإمارة أبوظبي.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال كان المنزل مملوكاً للزوج صاحب خلاصة القيد ولا يعمل والزوجة هي التي تعمل، ففي هذه الحالة يكون الاثنان مؤهلين في حال كانت الزوجة تعمل أو لا، ففي حال كانت تعمل يمكنها تغطية والديها أيضاً عند استيفائهما شروط تغطية الوالدين.

ولفت البرنامج إلى أنه في حال كان الطالب متزوجاً، ستكون التغطية في المرافق الطبية الخاصة له وحده، وستتمكن الزوجة والأطفال من الوصول إلى المرافق الحكومية، مثل المنشآت التابعة لشركة صحة ومبادلة للرعاية الصحية.

تغطية خدمات الطوارئ خارج أبوظبي في «الخاص» من خلال التعويض لحين استقرار حالة المريض.

إلغاء الموافقات على تلقي العلاج خارج الإمارة الصادرة قبل 13 الجاري في حال لم يبدأ العلاج.

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